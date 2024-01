Errico Porzio apre a Bari, il pizzaiolo napoletano pronto a sbarcare in città: "Qui ho trovato un affetto sorprendente"

Errico Porzio pronto a sbarcare a Bari. Seguitissimo sui social, il maestro della pizza napoletana annuncia il suo arrivo in città con una foto che lo ritrae davanti alla Basilica di San Nicola.

"Due anni fa - racconta - feci un evento in questa città insieme ad Andrea (un suo giovane collaboratore prematuramente scomparso, ndr). L'affetto e l'accoglienza della gente fu sorprendente, inaspettata, impressionante. " Andre' dobbiamo aprire una pizzeria quà". " Si Erri', è perfetta per noi". Sono due anni che la inseguo: Andrea, è fatta". "Avete capito dove?£", aggiunge poi Porzio rivolgendosi direttamente ai suoi fan: impossibile, per i baresi (e non solo) non riconoscere l'edificio sullo sfondo. Nessun indizio, tuttavia, sulla zona prescelta per l'apertura del locale: facile ipotizzare, però, che si tratti del pieno centro cittadino.