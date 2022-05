Meraviglie nel cielo notturno di maggio: dalla Luna Piena del Fiore alle congiunzioni tra Giove e Venere

Maggio porta tante novità per gli appassionati delle stelle: ecco quindi il consueto appuntamento per scoprire gli eventi astronomici da non perdere nel cielo notturno che regalerà diverse meraviglie, quindi occhi all'insù per tutti gli eventi del mese dal sito meteo.it.

Le congiunzioni

Continua l'affascinante congiunzione iniziate nel mese di aprile tra i pianeti Giove e Venere, sarà possibile osservare il fenomeno per tutta la prima settimana del mese, nel dettaglio fino al 7 maggio. A fine mese invece, Giove incontrerà Marte: la congiunzione sarà osservabile dal 28 maggio al 30 maggio.

L'eclissi di Luna

Ed ecco che il mese che precede la tanto attesa bella stagione ci regalerà anche la prima eclissi di Luna del 2022 conosciuta come Luna Piena del Fiore. Il fenomeno purtroppo non sarà visibile in versione totale dall'Italia: sarà comunque possibile assistere parzialmente allo spettacolo nella notte tra il 15 e il 16 maggio. L'eclissi durerà in tutto 3 ore e 27 minuti. In Italia l'oscuramento massimo avverrà intorno alle 06.11 del mattino (ora italiana).

Fonte Meteo.it