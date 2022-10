Eventi del Weekend a Bari e provincia: cosa fare il 22 e 23 ottobre 2022

L'ultimo fine settimana di ottobre parte con una serie di appuntamenti tra degustazioni dei prodotti autunnali, visite guidate a tema spettacoli a teatro e l'imperdibile Fiera del Levante con un ricco calendario di spettacoli per grandi e piccini e un'area luna park. Ecco per voi gli eventi in risalto:

Giunto alla 9a edizione, Bacco per Bacco porta in piazza vino primitivo, caldarroste e tanta pugliesità. Il 22 e 23 ottobre il Centro di Turi è pronto ad accogliervi regalandovi momenti di gusto, divertimento e musica. L'edizione 2022 rappresenta il vero ritorno alla normalità: niente Green Pass né mascherine! Protagonisti indiscussi resteranno il Vino Primitivo e le caldarroste, ma anche prelibatezze della nostra tradizione come i panzerotti, il caciocavallo impiccato, la carne alla brace e tanto altro ancora.

Venerdì tante risate con il comico e cabarettista Uccio De Santis nel one man show Stasera con Uccio nel quale metterà insieme monologhi, cabaret puro e intrattenimento col pubblico.Un’ora insieme con i visitatori della Fiera del Levante dove saranno raccontate diversi cavalli di battaglia del comico il quale interagirà con chi sarà presente.

Gli appassionati delle stelle potranno godere dell'appuntamento presso l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti dove si ritorna a scrutare il cielo stellato attraverso il grande telescopio della cupola e gli strumenti dello staff del Planetario di Bari.Dopo una breve spiegazione inerente agli oggetti in programma, attraverso i nostri telescopi si osserverànno la Luna, i pianeti Giove e Saturno, la galassia di Andromeda, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Per gli amanti delle atmosfere suggestive ricordiamo Hell in The Cave, lo spettacolo stanziale delle Grotte di Castellana, che unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della caverna della Grave come spazio scenico.

Sempre nelle Grotte di Castellana la visita Speleonight, esperienza sensoriale nel sottosuolo che mostra un volto diverso del sito carsico. L’andata avviene al buio, con solo le luci sui caschetti, in un silenzio intenso in cui si amplifica il ticchettio delle gocce d'acqua e le concrezioni si mostrano con dettagli unici. Due i momenti clou: il corridoio del deserto percorso in solitudine, un’esperienza irripetibile nel mondo sotterraneo, e l’accensione delle luci in Grotta Bianca, che dà il via al ritorno illuminato.

Arriva a Bari il teatro contemporaneo di Daniele Finzi Pasca con “Nuda”, uno spettacolo in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea. Cinque straordinari artisti interpretano uno spettacolo in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea. All'Abeliano in scena 'Una famiglia': Il tema dello spettacolo, oltre a quello dell’affido, è sicuramente quello della famiglia intesa modernamente non solo e meramente come il legame tra persone consanguinee o come l’unione civile e religiosa di un uomo e di una donna ma, più ampiamente, come amore, sistema di mutuo soccorso e comprensione che può essere scelto aldilà del legame di sangue e di ogni “ordinaria” normalità. Una riflessione sulla vita, anche, sulle scelte, su bivi, sull’intreccio tra destino e libero arbitrio, tra percorsi tracciati e dirottamenti.

Per i coraggiosi e gli amanti del brivido il tenebroso ed affascinante Oblio Horror Circus a Bari dal 22 ottobre: lo show horror-thriller unico nel suo genere stile horror-thriller, coniuga circo, teatro e cabaret, con humor e sfumature sexy.

E ancora passeggiate all'aperto e visite guidate alla scoperta dei Bari, tra percorsi sotterranei, teatri e palazzi storici, escursioni nella natura e viste guidate a tema tra degustazioni e aperitivi: QUI tutti gli appuntamenti in programma.