San Patrizio, Bari si colora di verde per la festa irlandese: "Quattro giorni di eventi fra Madonnella e Torre Quetta"

"Il 21 marzo si aprirà ufficialmente la primavera, ma la festa di San Patrizio, il 17 marzo, è ormai diventata negli anni una sorta di inaugurazione della 'bella stagione'. Per questo abbiamo deciso di estenderla oltre i confini del quartiere Madonnella e proporla anche sulla spiaggia di Torre Quetta". È questo il significato intrinseco, secondo il titolare del Joy's Pub, Marco Protano, del programma di eventi che partirà oggi e proseguirà per i 3 giorni successivi, culminando con la grande celebrazione di domenica prossima. Protano è l'ideatore e l'organizzatore di queste particolari manifestazioni ispirate alla tradizione irlandese. Nel corso degli ultimi anni, i baresi hanno mostrato di gradire particolarmente questo 'anticipo di primavera' accompagnato da musica e divertimento: le serate dedicate a San Patrizio sono così arricchite dalla presenza di capi di abbigliamento e gadget rigorosamente di colore verde, elemento simbolo della cultura celtica.

"I giorni di festa cominciano oggi nella sede del Joy's nel quartiere Madonnella (corso Sonnino), con il primo ottavo di finale del concorso canoro 'Una voce da pub' che è partito a gennaio. La finale della gara musicale si svolgerà a maggio a Torre Quetta - spiega Marco Protano - domani (venerdì 15 marzo) ci sarà il concerto dei Light Chili (un duo blues) che aprirà la serie dei live dedicati alla festa di San Patrizio. Si tratterà di un momento di condivisione, che vedrà ancora la musica grande protagonista. Sabato, invece, proporremo l'esibizione degli Zeckyboys (gruppo celtic punk proveniente dalle Marche). Non mancheranno i classici simboli della tradizione popolare irlandese: ci saranno gadget e serviremo la celebre 'birra verde'. I concerti previsti nei giorni di venerdì e sabato si svolgeranno nella sede invernale del Joy's".

Per il secondo anno consecutivo, gli eventi legati alla festa di San Patrizio trovano ospitalità anche nella spiaggia cittadina di Torre Quetta, con una suggestiva commistione di tradizioni locali e irlandesi. "Domenica 17 marzo - sottolinea il titolare del Joy's - le attività musicali si svolgeranno a Torre Quetta. È previsto un concerto degli Zeckyboys verso l'ora di pranzo (ore 13) e proporremo un menù gastronomico con antipasti, spaghetti con le vongole e birra. Sarà un modo per creare un'atmosfera spensierata e allegra. Gli Zeckyboys replicheranno il live anche la sera, sempre nella location del lido cittadino. Contemporaneamente, alle 17.30, si riapriranno le porte della sede invernale del Joy's e la piazzetta di fronte al locale tornerà, come ogni anno, ad affollarsi di appassionati della cultura irlandese e di persone in cerca di sano divertimento. Sarà un tripudio di gadget, con la classica 'marea verde' di gente che colorerà tutto il quartiere".

"Ci auguriamo anche che la 'marea verde' possa essere presente anche a Torre Quetta - dichiara l'organizzatore - La location sul mare ha una grossa opportunità: può affermarsi grazie anche all'ampia area dedicata ai parcheggi auto. Sarà un modo per alleggerire il carico della presenze nella zona del quartiere Madonella. Sono sicuro comunque che l'onda verde scatterà già da venerdì o sabato: qualcuno si presenterà al pub già con una maschera a tema irlandese. Per questo abbiamo allertato il nostro fotografo che immortalerà i vari protagonisti del contest della 'maschera più bella'. Il premio per il vincitore consiste in una scorta di 10 litri di birra e sarà consegnato martedì 19 marzo, nell'occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe".

La grande partecipazione registrata nelle scorse edizioni della 'festa verde' ha spinto l'organizzatore a raddoppiare le sedi degli eventi, anche per permettere una migliore gestione della viabilità nel rione. "Abbiamo attivato, per il secondo anno consecutivo, anche la location di Torre Quetta per alleggerire il carico di presenze che si verificano qui, nel quartiere Madonnella, nella piazzetta di fronte alla nostra sede invernale - spiega Protano - La scelta di spostare gli appuntamenti musicali della domenica a Torre Quetta, è stata presa nell'ottica di non infastidire i residenti di un quartiere così popoloso e variegato. In passato organizzammo concerti anche nella piazzetta di fronte al locale, adesso riteniamo non sia più il caso: vogliamo rispettare le esigenze di tutti".

Gli appuntamenti musicali di domenica a Torre Quetta dovranno essere accompagnati anche dai favori del meteo. "Non ho ancora controllato le previsioni meteorologiche e non voglio farlo - dichiara ironico e speranzoso il titolare del Joy's - ci auguriamo tutti che ci sia bel tempo. Per me è una scommessa, ma vado oltre questi rischi e non mi fermo. Vedremo che succederà".

"È molto significativa questa sinergia che si è creata con la società che gestisce il compendio di Torre Quetta, è molto bello che la festa di San Patrizio sia ospitata anche nella sede del lido cittadino - conclude Protano - La collaborazione con Christian Calabrese, amministratore unico della società 'Gruppo Ideazione', funziona ormai da due anni. Nel 2023 è andata bene, quest'anno andrà anche meglio".