Birre artigianali e gastronomia locale tra viuzze e cortili: nel Centro storico di Noci torna il festival 'Birra G'Nostra'

Anche quest’anno il Centro storico di Noci, ormai da anni “Città dell’Enogastronomia”, ospiterà tra le sue viuzze e le sue caratteristiche “gnostre” la terza edizione di Birra G'Nostra il Festival dei micro-birrifici e della cultura brassicola.

Creare delle vere e proprie immersioni sensoriali all'interno di un nuovo percorso degustativo che mette in sinergia i migliori prodotti brassicoli artigianali di birrifici pugliesi e non, con la cucina tipica della nostra terra, rappresenta il fulcro dell’intero festival. I mastri birrai racconteranno le loro birre in questi percorsi paralleli con la gastronomia locale, incrociando e incontrando i visitatori e gli appassionati di birra artigianale e del buon cibo.

Il Festival, nato dalla passione e dall’impegno dei ragazzi della birreria “Attenti al Luppolo” di Noci, insieme alla collaborazione di giovani professionisti e consulenti in un concetto di “rete di lavoro” che aiuti ad una crescita collettiva, in questa edizione si svolgerà nel week end del 7, 8 e 9 Luglio. Nel Centro Storico di Noci si alterneranno stand di birrifici artigianali e stand gastronomici con un percorso chiaro al visitatore anche grazie all'ausilio di mappe dedicate con vari punti gastronomici e brassicoli, punti espositivi, palchi performativi musicali e relativi servizi permettendo a chi avrà voglia di visitare in questi giorni la manifestazione avendo modo di visitare le aree del Centro Storico di Noci intrise di un ricco patrimonio storico e architettonico.

L’evento partirà alle 20:00 del venerdì e chiuderà gli stand all'1:00, riaprirà il Sabato dalle 18:00 fino all'1:00 e la Domenica sempre dalle 18:00 fino alle 24:00.



I birrifici presenti provengono da tutta Italia: Birrificio 79 (Matera), Birranova (Triggianello - BA), Lieviteria (Castellana Grotte - BA), Milvus Brewery (Avigliano - MT), BiRen - Birrificio Renazzese (Dosso - FE), Birra del Console (Monopoli - BA), Delta Esse Brewery (Andria - BAT), Birrificio Punzi (Cisternino - BR), Gitana (Cassino - FR) e Muttnik (Pavia).

Ovviamente presenti anche gli stand food con A Braciami (Noci), Hubberia (Noci), Frac Bar (Noci), 900 street food (Conversano) e Raparossa cucina naturale (Pezze di Greco - BR).



L’intrattenimento sicuramente non potrà mancare, per cui saranno dedicate tre aree del percorso a concerti di progetti indipendenti provenienti da tutta la puglia e selection musicali in stile showcase a cura di RadioJP. Il venerdì toccherà ai baresi Buckwise e ai Guatemala con la selection di Vinxanity, il sabato invece ai brindisini Bento. e nordbaresi Semplicementeluigi & Grecale con la selection di Mars e per concludere la domenica con il talentuoso salentino Filippo Bubbico e il giovane nocese Pier con la selection di Disco Bizzarro.

Oltre al percorso brassicolo-gastronomico, sarà dedicata un’area espositiva per aziende e realtà produttive locali, per lo più di stampo artigianale come l’azienda produttrice di miele LaTo Verde di Locorotondo oltre ad altre realtà artigianali produttrici di manufatti in legno, bonsai (Venatura di Noci) e oggettistica con piante spontanee (Lorella Furleo Semeraro), un’esposizione quadri di “liberi artisti” e la presenza di stand con l’ente di formazione didattica Fondazione ITS Agroalimentare Puglia di Locorotondo, le associazioni ed enti di promozione territoriale e artistica come il collettivo informale di ricerca etno-botanica Orto Fertile e la piattaforma per eventi Klap Hub.

Oltre al lato gastronomico, verranno creati dei poli e dei momenti di attrazione culturale anche con pratiche che coinvolgono il visitatore in maniera attiva, come piccoli laboratori per Home Brewing guidati dal mastro birraio Angelo Ruggiero, degustatore e giudice di BJCP.

L’ingresso ovviamente è libero e gratuito e tutte le informazioni dettagliate, i birrifici ospiti e le gastronomie presenti, e il programma del festival sono disponibili sull’evento Facebook al seguente link: https://fb.me/e/5JBL7dtUr