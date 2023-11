Fiorello saluta con accento barese e il reel è subito virale: 'Mi ricordo quando uscivo a Carbonara...'

E' subito virale il video che Fiorello ha girato usando lo smartphone di un fan barese giunto a Roma nella zona in cui viene trasmessa la puntata giornaliera di 'Viva Rai 2'.

Con il sua grande simpatia e disponibilità accetta l'invito del turista barese a rilasciare un saluto per sua moglie e sono subito risate. Con un accento 'quasi' barese inizia il suo piccolo show: “Mi ricordo quando stavo alle Casermette in viale Kennedy " e poi continua "E uscivo per andare a Torre Canne, a Carbonara...".

Così Rosario fa memoria dei tempi passati, quando era a Bari per i tre mesi di militare nell'estate del '82.