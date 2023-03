Centodue anni e non sentirli: il segreto di Francesco, il Cavaliere galantuomo che vive a Bari

Compleanno da record per un 'gentiluomo barese', il prossimo 14 marzo spegnerà 102 candeline: classe 1921, Francesco Albergo è un vero pezzo di storia contemporanea e verrà festeggiato da tutta la comunità barese.

Nasce prima del Fascismo nell'Italia degli anni '20 e già da ragazzo si distingue per la sua energia diventando campione di lotta greco-romana. La sua tecnica impeccabile dava un tocco di eleganza ad ogni mossa e l’ancata era il suo colpo infallibile. Dopo essere arrivato primo alle regionali del 1939 e in terza posizione con la squadra barese ai campionati nazionali di Genova nel 1940, non riuscì purtroppo a partecipare agli individuali di Cuneo a causa del secondo conflitto mondiale.

Il 2 giugno 1965 gli fu conferita l’onorificenza di Cavaliere con le firme di Saragat e Moro. Ne conserva ancora gelosamente l'attestato. Francesco inoltre è stato prima telegrafista, poi disegnatore tecnico per le Poste Italiane per 35 anni fino all'età del pensionamento.

Avere 102 anni e non sentirli, qual è il segreto? Francesco spiega di non aver mai fumato in vita sua, è stato sempre moderato nel bere e nel mangiare, l'attività fisica la sua compagna fedele, anche oggi: tuttora non rinuncia alle sue ottanta vogate mattutine. E poi la fede, lunghe passeggiate, l'amore per la famiglia, i suoi figli e nipoti, tutto questo grazie alla sua cara moglie Lucia il suo grande ed unico amore.