Visite guidate, osservazione di volatili e iniziative virtuose per festeggiare il Paesaggio: gli eventi in programma

Giovedì 14 marzo 2024, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, la Direzione regionale Musei Puglia celebra paesaggi archeologici e percorsi naturalistici, sensibilizzando cittadini e istituzioni sulla salvaguardia del territorio, perché il valore e il pregio dei luoghi della cultura si moltiplica se si considera il contesto paesaggistico in cui sono immersi.

Per l’occasione, alcuni Musei, Castelli e Parchi archeologici offrono anche quest’anno un interessante cartellone di eventi. Le attività sono incluse nel biglietto di ingresso, secondo le consuete tariffe.

Museo archeologico nazionale di Altamura: “Clean up al Museo di Altamura: abbi cura del tuo patrimonio” - dalle ore 10.00 alle 12.30.

Lo staff del Museo, con il sostegno del Comune di Altamura e in collaborazione con le associazioni di volontariato coinvolte, quali il Circolo Lega Ambiente Eudaimonia Bari APS – ETS, procederà a liberare dai rifiuti l'area archeologica di “La Croce”, sulla quale il Museo insiste, ricca di testimonianze che vanno dall’età del Bronzo fino alla tarda età ellenistica. Le attività sono condotte d’intesa con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, che rende merito del valore educativo e di sensibilizzazione del progetto. Durante le operazioni di pulizia, il direttore e lo staff racconteranno ai visitatori e al pubblico di volontari la storia dell’area, una tra le più importanti sulla collina della città per la sua lunga frequentazione fin dall’Eneolitico.

Un’azione di rete tra Istituzioni pubbliche, Enti locali e terzo settore, finalizzata a responsabilizzare la cittadinanza nell’adozione di comportamenti virtuosi, utili a tutelare il paesaggio urbano e il patrimonio storico – archeologico della città di Altamura. L’iniziativa rappresenta il primo di una serie di appuntamenti, che vedranno anche il coinvolgimento delle scolaresche chiamate a cimentarsi in uno slogan/motto/messaggio originale e tematico, finalizzato a comunicare in modo sintetico, ma incisivo l’opportunità che l’intera comunità presti maggiore cura e attenzione al proprio territorio.

Parco archeologico di Monte Sannace: “Il paesaggio sotto i nostri piedi.” La geologia di Monte Sannace (e della Murgia) for dummies - dalle ore 10.00 alle 12.30. Il prof. Giacomo Eramo dell’Università degli Studi di Bari racconterà ai visitatori la complessa geologia di Monte Sannace dall’antichità ad oggi.

Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle: “Uno sguardo alla natura del Castello. I volatili del nostro territorio dal passato a oggi” – ore 16.30. Con l’aiuto di un esperto del Gruppo Locale di Conservazione Lipu “Area delle Gravine”, il Museo propone l’osservazione e l’ascolto delle specie di volatili che animano l’ambiente circostante. Verranno illustrate le diverse tipologie di uccelli che nel tempo si sono adattate alla presenza umana, con attenzione anche alle specie arboree presenti nei giardini adiacenti al Castello. All’attività di birdwatching si assocerà il racconto dello studio sui volatili nel tempo, a partire dal famoso trattato “De arte venandi cum avibus”, scritto dall’Imperatore Federico II.

Per tutti i dettagli è possibile consultare la pagina dedicata: https://cultura.gov.it/evento/ giornatanazionaledelpaesaggio2 024