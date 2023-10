L'autunno in tavola: la ricetta degli gnocchi di zucca

L'autunno, stagione ricca di colori e profumi in cucina. Uno tra i prodotti più apprezzati in questo periodo è la zucca, simbolo e ingrediente principale di tantissimi piatti tipici: tra le migliori ricette autunnali ricordiamo quella degli gnocchi a base di questo delizioso ortaggio.

Gnocchi di zucca

Una delle tante declinazioni possibili ai tradizionali e deliziosi gnocchi di patate sono gli gnocchi di zucca, un ottimo primo piatto autunnale dal sapore delicato. L’impasto è a base di pochi semplici ingredienti e la preparazione è semplice e alla portata di tutti. Ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

Zucca 500 gr;

patate rosse 350 gr;

farina 00 150 gr;

fecola di patate 50 gr;

1 uovo;

sale fino 3 gr;

pepe nero 1 pizzico;

noce moscata 1 pizzico.

Preparazione

Far bollire le patate in acqua salata per 30-40 minuti. Potete testare la loro cottura punzecchiandole con i rebbi di una forchetta, se riuscirete facilmente significa che sono cotte.

Mentre le patate cuociono, prendete la zucca e ricavatene delle fette che priverete dei semini e dei filamenti interni. Eliminate poi anche la buccia esterna e otterrete 350 grammi di polpa. Quindi tagliatela a fettine sottili che adagerete su una leccarda ricoperta con carta forno. Cuocetele in forno statico preriscaldato a 200°C per 15-20 minuti fino a che non comincerà a seccare leggermente. La zucca in questo modo si asciugherà e non rilascerà l’acqua durante la preparazione degli gnocchi. Trascorso il tempo necessario, spegnete il forno e sfornate la zucca. A questo punto anche le patate saranno ormai cotte ed avrete pronti gli ingredienti per preparare gli gnocchi di zucca.

Lavorate gli ingredienti ancora caldi, specialmente le patate, per non disperdere gli amidi e far risultare colloso e più facilmente lavorabile l’impasto. Setacciate la farina su una spianatoia e aiutandovi con le mani o con un cucchiaio create la classica forma a fontana. Prendete le patate ancora calde e sbucciatele. Schiacciatele con l’apposito schiacciapatate, regolando l’impasto di sale e pepe. Aromatizzate con un pizzico di noce moscata. Poi schiacciate anche la zucca ancora calda con lo schiacciapatate. Lavorate velocemente l’impasto con un tarocco e sbattete un uovo. Date all’impasto nuovamente la forma a fontana e versatevi l’uovo sbattuto.

Incorporate l’uovo all’impasto aiutandovi con una forchetta e lavoratelo con un tarocco fino a che non risulterà omogeneo. Date all'impasto la forma di panetto e setacciatevi sopra la fecola che gli conferirà morbidezza. Lavorate ancora velocemente l’impasto con il tarocco per amalgamare la fecola e dategli infine la forma sferica. Lasciatelo riposare a temperatura ambiente coperto da un canovaccio per almeno 10 minuti.

Trascorso il tempo di riposo riprendete il panetto, spolverizzate il piano di lavoro con poca farina e prendete un pezzettino di impasto. Dategli la forma di bastoncino e tagliatelo a piccoli bocconcini della dimensione circa di 1,5-2 cm. Ripetete l’operazione fino a terminare tutto l’impasto. Passate ora gli gnocchi ad uno ad uno sui rebbi di una forchetta o con il riga gnocchi per dare loro il classico disegno a righe sulla superficie. Mano a mano che li formate disponeteli su un canovaccio infarinato. I vostri gnocchi di zucca sono ora pronti per essere utilizzati.

Cuoceteli una porzione per volta nell’acqua bollente, attendendo che risalgano in superficie. Appena riaffioreranno, prendeteli con una schiumarola, scolateli ed ecco pronti gli gnocchi di zucca da condire a vostro piacimento.