Una giornata dedicata alle arti manuali: l'iniziativa di un'artigiana barese per la Giornata contro la violenza sulle donne

Si respira aria di battaglie femministe in questi giorni dopo il successo del film d’esordio della Cortellesi. Una storia che accende i riflettori su una violenza domestica che, seppur raccontata con l’uso del bianco e nero, non appartiene solo al passato. Il prossimo 25 novembre, infatti, ricorre la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, tema verso cui mostrano sensibilità donne e imprenditrici di oggi.

"Se mai abbasserò la testa sarà solo per dar sfogo alla mia creatività" è l’originale incipit che annuncia l’iniziativa a cura de il Laboratorio Artigianale Il Tocco di Minerva. Un messaggio forte quello che Rosaria Coscia, designer ed artigiana pugliese, fondatrice del brand di moda, con il suddetto evento, in programma il 23 novembre, vuole lanciare. Ricordare ad ogni donna che il proprio lavoro e la propria passione dovrebbero essere le uniche ragioni ad indurla a ‘chinare il capo’ è il suo obiettivo.

Così il Tocco di Minerva pronuncia sentito il suo no nei confronti della violenza sulle donne promuovendo le arti manuali. Per l’occasione ha organizzato un open day presso il proprio laboratorio, con sede a Toritto (Ba) nella giornata del 23 novembre. Con un turno mattutino, dalle 9 alle 13, ed uno pomeridiano, dalle 17 alle 20, Rosaria Coscia accoglierà donne di ogni età, adulte e bambine, per un’ora dedicata interamente alla loro creatività. Ogni partecipante potrà, dunque, aderendo all’iniziativa, farsi portavoce del messaggio che Il Tocco di Minerva intende diffondere: che sia un lavoro nobile come l’artigianato artistico a far chinare il capo di una donna e non la mano prepotente di un uomo.

"Il Tocco di Minerva nasce cinque anni fa, quando per il “capriccio” di indossare qualcosa di elegante e introvabile, ho iniziato a sentirmi libera di disegnare, ideare e creare a mano accessori moda che principalmente fossero in grado di soddisfare il mio ego, il piacere di sentirmi donna". Così Rosaria Coscia racconta la nascita del suo brand. Ma il Tocco di Minerva è anche un luogo, è un Laboratorio Artigianale tutto al femminile. Un luogo di sperimentazione artigianale, sartoriale e innovativo per l’abbinamento di tecniche antiche di lavorazione e per l’utilizzo di tecniche moderne.

La designer nonché artigiana Rosaria Coscia è un’artista che segue ogni processo di lavorazione, dal disegno alla manuale creazione di orecchini, collane, abiti, stole, cravatte, cerchietti, bracciali, accessori per capelli, maschere, papillon, cerchietti, colli, fasce per capelli.

"Ho pensato di organizzare questo open day in vista della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne aprendo le porte del mio laboratorio gratuitamente a tutte coloro che vorranno parteciparvi, senza limiti d’età>>, spiega la Coscia <

Per poter partecipare all’open day è necessario prenotarsi tramite il seguente contatto telefonico 3495142961