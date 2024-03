Tartaruga di terra ferita: salvata grazie a una corazza stampata in 3d

La tartaruga di terra falciata da una motozappa viene salvata grazie alla stampa 3d. E' accaduto a Locorotondo, dove il tempestivo e innovativo intervento dei veterinari della clinica LocoVet ha permesso di salvare la vita alla testuggine.

Dopo l'incidente che ha provocato la rottura della parte sinistra del guscio, la tartaruga è stata affidata ai veterinari Rossella Barnaba e Davide De Guz. Dopo le prime cure, si è proceduto ad effettuare una tac anche per verificare lo stato del polmone che, in assenza scambio di ossigeno, rischiava di collassare portando a morte certa la testuggine. Effettuata la tac, è stata quindi ricostruita la parte mancante della corazza, poi stampata in 3d.

Nello specifico, è stata effettuata una scansione del guscio della tartaruga e utilizzata una volta riflessa la parte destra per ricostruire e modellare in 3D la perfetta parte corrispondente che nell'incidente è venuta a mancare. "Grazie a questa avveniristica tecnica veterinaria - viene spiegato in una nota - si è potuto intervenire in pochissimo tempo e ridurre i tempi di ospedalizzazione. Dopo poco ore la tartaruga ha ripreso a mangiare, seppur è stata tenuta sotto osservazione per controllare che non si verifichino infezioni esterne".

L’intervento ha visto l’applicazione sul guscio della tartaruga di un piccolo tappo perforabile in silicone, necessario ad evitare l'insorgenza di funghi e batteri e per creare una pressione negativa all'interno che consente di riespandere il polmone, assicurare che non vi sia ossigeno tra protesi e pleura ed infine permettere un miglior afflusso di sangue e di ossigeno sui tessuti, accelerando la guarigione.