I gioielli di una maison pugliese per Lolita Lobosco: a Bari una serata in musica da Mumati aspettando la terza stagione

Gioielli made in Puglia per il vicequestore Lolita Lobosco. Per il secondo anno consecutivo, nella nuova stagione della famosa fiction di RaiUno girata tra Bari e provincia, Luisa Ranieri indosserà le creazioni della maison leccese Mumati. Così, in attesa dell'arrivo in tv delle nuove puntate, in onda dal prossimo 4 marzo, Mumati apre le porte della sua boutique-laboratorio barese, in via Andrea da Bari, per una serata di musica sperimentale.

Appuntamento oggi, 31 gennaio, alle 18:in consolle Emilio Spike, classe ’89, dj, sound designer e produttore leccese attivo nel panorama musicale black/elettronico, protagonista dei più grandi festival e club d’Europa e partner dei Boomdabash fin dalle prime esibizioni del gruppo salentino. Direzione artistica di Andrea Santoro - in arte “Distant Echoes” - dj, produttore salentino e label manager per diverse etichette discografiche; light design a cura di Marco Caricato.