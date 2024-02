Acquaviva delle Fonti vola a 'Casa Sanremo': protagonista su Rai1 la 'cipolla rossa' e le bellezze del territorio

A Gravina in Puglia, nella sede del Parco nazionale dell’Alta Murgia, è avvenuta la presentazione del progetto Casa Sanremo, che vedrà protagonista anche il Comune di Acquaviva.

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ha inteso promuovere alcune eccellenze del territorio con una presenza costante, nel corso della nota kermesse canora, all’interno dell’area destinata al networking culturale ed economico, oltre che con la partecipazione alle trasmissioni tv che faranno da contorno al Festival.

Il sindaco Marco Lenoci si è prestato quale testimonial del prodotto principe di Acquaviva, ovvero la cipolla rossa, e ha registrato il video messaggio che verrà proiettato nelle sale dove accederanno i buyer e trasmesso nell’ambito del palinsesto Rai.

Il sindaco Lenoci ha chiarito: “La promozione del territorio passa anche da quelle che sono vere e proprie esperienze, che si possono vivere grazie alle nostre eccellenze enogastronomiche. Insieme alle bellezze storiche, culturali e paesaggistiche, abbiamo molto da offrire a turisti e visitatori, ma anche a coloro che hanno voglia di portare via un pezzo di Acquaviva per gustarlo a casa. Come amministrazione comunale continueremo a sfruttare tutte le opportunità di promozione del territorio, come in questa occasione, per la quale ringraziamo l’ente Parco e il presidente Francesco Tarantini, a beneficio delle nostre imprese e a sostegno dell’occupazione. Infine, intendiamo valorizzare al massimo i prodotti identitari della storia della città perchè, oltre ad essere buonissimi, fanno anche bene alla salute”.