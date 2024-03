Prosegue l'avventura a The Voice Senior per i due 'baresi': Mario Rosini e Lemuri in semifinale

Prosegue la corsa dei 'baresi' Mario Rosini e Lemuri (nome d'arte di Vittorio Centrone) a The Voice Senior, il programma tra musica e talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. I due cantanti hanno superato la seconda fase: dopo essere stati inseriti nella rosa dei 12 artisti dei coach, rispettivamente Arisa e Loredana Bertè (scelti dagli stessi Rosini e Lemuri per aver superato la prima esibizione), era la volta di una scrematura per ridurre a 6 i componenti delle squadre.

I due capitani hanno premiato le convincenti esibizioni di due voci esperte che hanno emozionato il pubblico a casa. Comincerà per loro una nuova fase del programma che, puntata dopo puntata, potrebbe portarli alla finalissima. A completare il successo pugliese, anche le qualificazioni, rispettivamente nei team Bertè ed Arisa, della tranese Angela Bini e del canosino (e tranese d'adozione) Bartolo Iossa.