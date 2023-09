Migliori vini 2024: i nomi dei 'Tre Bicchieri' della Puglia

La Puglia continua ad essere un punto di riferimento in Italia per la qualità dei vini. Anche se p uò sembrare un controsenso parlare di crescita dopo la difficilissima annata 2023 dalla quale ben pochi produttori potranno ottenere i risultati sperati o anche solo dei risultati simili a quelli degli scorsi anni, ma la Puglia continua a crescere, sia dal punto di vista qualitativo che da quello della consapevolezza di questa crescita e dei modi in cui ottenerla. Basta vedere quanti sono i vini premiati con i Tre Bicchieri a denominazione di origine (19) rispetto ai premiati di soli cinque anni fa (10) per capire come l’identità e la tipicità del territorio siano oggi fattori sempre più importanti per i pugliesi, mentre solo pochi anni fa la produzione regionale era legata fondamentalmente al vitigno più che al territorio. Tutto questo senza considerare alcuni casi particolari, come l’Es di Gianfranco Fino, che non è più a denominazione di origine da qualche anno, ma che certo non possiamo ridurre a un “semplice” Primitivo, visto che grida Manduria ad ogni sorso. I Tre Bicchieri sono anche quest’anno 26, e rappresentano con piena soddisfazione il panorama di alta qualità della regione. I mattatori sono il Primitivo di Gioia del Colle e quello di Manduria (7 vini premiati a testa), ma ci sono anche Salice Salentino, Brindisi, Castel del Monte e per la prima volta si affaccia alla ribalta un Terra d’Otranto.

Tre Bicchieri 2024 della Puglia

Amativo 2021 Cantele

Askos Susumaniello 2022 Masseria Li Veli

Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2021 Tenute Rubino

Es 2021 Gianfranco Fino

EstRosa 2022 Pietraventosa

Five Roses 79° Anniversario 2022 Leone de Castris

Gioia del Colle Primitivo 1821 Ris. 2019 Tenuta Patruno Perniola

Gioia del Colle Primitivo Fanova 2021 Terrecarsiche 1939

Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2020 Tenuta Viglione

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2020 Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Parco Largo 2022 Plantamura

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2020 Coppi

Graticciaia 2018 Agricole Vallone

Notarpanaro 2018 Cosimo Taurino

Primitivo di Manduria Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines 2020 Varvaglione 1921

Primitivo di Manduria Lirica 2021 Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Notte Rossa Ris. 2019 Terre di Sava

Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2022 Paolo Leo

Primitivo di Manduria Raccontami 2021 Vespa - Vignaioli per Passione

Primitivo di Manduria Sessantanni 2019 San Marzano Vini

Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2019 Felline

Salice Salentino Cantalupi Ris. 2020 Conti Zecca

Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2020 Cantine Due Palme