La Torre del Palazzo di città e la Fontana di Piazza Moro si tingono di rosa: Bari a sostegno della ricerca sul cancro

Anche quest’anno la Città metropolitana di Bari ha aderito alla campagna nazionale “Nastro Rosa” promossa dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Domenica 1° ottobre, in apertura del mese dedicato al tumore al seno, la Torre del Palazzo della Città metropolitana di Bari e la fontana monumentale di piazza Moro saranno illuminate di rosa, per richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica.

Il tumore al seno colpisce circa 55 mila donne ogni anno e l'obiettivo dell’AIRC è arrivare a curarle tutte. Negli ultimi vent'anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portando la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi fino all'88%. Resta però il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo l’AIRC invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile.

Un traguardo fondamentale rispetto al quale anche l’ANCI dà il suo contributo chiedendo a tutti i Sindaci di illuminare di rosa, la sera del 1°ottobre, i palazzi comunali o un monumento significativo della propria città.