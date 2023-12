Bari si prepara agli auguri del 24 e del 31 dicembre: a Torre Quetta aperitivi sul mare con musica

Il 24 e il 31 dicembre, giornate dedicate agli 'aperitivi' in giro per la città di Bari aspettando le due vigilie di Natale e Capodanno, vedranno la spiaggia di Torre Quetta tra i luoghi simbolo della 'movida' festiva.

Nelle due giornate prefestive, la direzione di Torre Quetta, in accordo con alcuni chioschi che apriranno per l’occasione, propone "una mattinata con musica live e tanti aperitivi. Un modo diverso per festeggiare e scambiarsi i primi auguri con gli amici di sempre". Tra le proposte saranno disponibili aperitivo e super-aperitivo rinforzato anche specialità a base di carne della Bombetteria, gli spaghetti all’Assassina, panzerotti fatti al momento, nonchè 'fiumi' di Spritz, prosecco e birra.