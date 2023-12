Arte, musica, enogastronomia e spettacoli per tutti: a Santeramo arrivano gli eventi di 'Natale in Colle'

A Santeramo in Colle è tutto pronto per portare in città la magia del Natale! Saranno tantissimi gli eventi organizzati dal Comune di Santeramo in Colle, e con il supporto del club di prodotto di GAL Terre di Murgia, riuniti nel cartellone della rassegna "Natale insieme". Musica, teatro, enogastronomia, arte, sport, spettacoli e giochi per grandi e piccini accompagneranno le festività natalizie di Santeramo a partire dal prossimo giovedì 7 dicembre quando ad aprire le danze saranno la rassegna dei presepi artistici "Seguendo la cometa... nella Murgia incantata" e "Bancarelle brille", il mercatino natalizio che animerà piazza Garibaldi fino al 10 dicembre, entrambi a cura della "Pro Loco G. Tritto Santeramo in Colle APS".



Tra gli eventi più importanti che accompagneranno le festività, la mostra permanente dedicata all'artista Antonio Pasciuti che si aprirà il 14 dicembre alle 18:30 nel Palazzo Marchesale a cura dell'assessorato alla cultura del Comune di Santeramo in Colle, il concerto dell'Orchestra sinfonica della Città Metropolitana di Bari che si terrà il 20 dicembre in Chiesa Madre, il presepe vivente "Nasce per noi" a cura dell' "APS Vis(s)i d'arte" che potrà essere ammirato il 28 dicembre nella Chiesa SS Crocifisso, e il "Concerto dell'Epifania 2024" a cura di "Accordium APS" con la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica Pugliese e la voce solista Mario Rosini, che chiuderà in bellezza le festività il 6 gennaio 2024 in Chiesa Madre.



«Per queste sante festività - ha dichiarato il sindaco Vincenzo Casone - abbiamo voluto organizzare un cartellone di eventi ricco che porti con sé un bagaglio di esperienze bilanciate per cercare di accontentare i gusti di tutti senza però scosatarsi dal lume guida che è la cultura. Insieme all'assessore alla cultura Gabriele Cecca, abbiamo stilato una serie di appuntamenti, grazie anche agli sforzi delle tante associazioni che hanno voluto partecipare, che possa accontentare gli appassionati di musica, di teatro, di danza, ma anche gli sportivi e gli amanti degli animali oltre chi, semplicemente, vuole vivere con leggerezza questo mese di festa grazie ai mercatini natalizi e ai giochi per i più piccoli (ma anche per gli adulti)».



«Dal prossimo giovedì 7 dicembre - aggiunge l'assessore alla cultura Gabriele Cecca - gli eventi si terranno quasi a cadenza giornaliera, e questo sarà un modo per tutti noi santermani, ma anche per chi avrà voglia di venire a visitare la nostra città durante le feste o vorrà semplicemente tornare in visita a casa, di poter passare del tempo di qualità nella propria città, senza sentire necessariamente il bisogno di andare altrove per trovare del buon intrattenimento culturale. Siamo molto fieri del risultato che abbiamo ottenuto e ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico sperando di poter fare di più anche durante il corso del 2024».

Il file pdf in alta risoluzione del programma della rassegna "Natale in Colle" è scaricabile al seguente link: https://tinyurl.com/ 4cnmtve9