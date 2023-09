Nonno Peppino spegne 106 candeline: a Valenzano una festa tra sindaco, parenti e ''giovani amici''

''106 anni e un sorriso sempre pronto per tutti'': Così scrive il primo cittadino di Valenzano sulla sua pagina Facebook in occasione del festeggiamento dell'ultracentenario 'Peppino' che il 9 settembre ha spento ben 106 candeline alla presenza di parenti e conoscenti. Un accadimento unico che merita di essere ricordato: i sindaco Giampaolo Romanazzi ha infatti consegnato una targa a Giuseppe e a alla famiglia per celebrare l'evento straordinario.

"È un onore per me portare gli auguri dei valenzanesi al 106esimo compleanno del signor Giuseppe Lonigro - afferma Romanazzi -. Ringrazio la famiglia per averci permesso di condividere con la comunità questo momento di gioia. A nome di tutta Valenzano, buon compleanno Peppino. Oggi il regalo più bello ce l’hai fatto tu”.

Il signor Giuseppe, classe 1917, è conosciuto da tutti come ''nonno motoretta' per la sua instancabile voglia di camminare. Con l'aiuto di un carrello percorre tutti i giorni a passo lento la via che che conduce casa sua ad una delle piazze più frequentate di Valenzano per incontrare i suoi 'giovani amici' e giocare a carte o scambiare qualche chiacchiera.

Auguri a Peppino e alla sua famiglia.