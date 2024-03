Un oro e un bronzo per il Canottieri Barion al campionato italiano di canoa fondo: gli atleti sul podio

È stato ancora una volta il sedicenne Cosimo Caterino a mettersi in evidenza sul lago di Paola, conquistando il titolo nazionale nella finale C1 categoria Ragazzi. Sul podio è salita anche Alessandra Centrone, 18 anni, giunta terza nella finale K1 Juniores. Due nomi confermatisi anche stavolta, con altrettante medaglie, fra i prospetti più interessanti del panorama italiano.

Per Caterino in particolare si tratta dell’ennesimo tricolore: i 5000 metri di percorso sono stati completati in 28'07.70, davanti ad Alessio Belmonte di Fiamme Oro e Carlos Lembo di Polisportiva Verbano. Tutte vicinissime, poi, le prime tre classificate della gara in cui la Centrone ha conquistato il bronzo con il tempo di 25'28.50, mezzo secondo in meno della seconda, Beatrice Candela di Lni Milano, e poco più di un secondo di ritardo da Sofia Beretta di Canoa Kayak Ledro che ha vinto la competizione. Fra i giovanissimi, da segnalare anche l’agguerritissima Mariachiara Tortora, 15 anni, che alla prima esperienza su scala nazionale si è piazzata ventisettesima nel K1 Ragazze, su quarantadue partecipanti, scendendo in acqua anche nel K2 con la compagna di squadra Federica Santeramo.

Positivo anche il bilancio dei master, fra cui spiccano le due medaglie ottenute dai K2: l’argento ottenuto da Luca Lippolis e Michele Carella fra i master C ed il bronzo conquistato da Giuliano Zavarella e Maurizio Giuliani fra i master B. Per Giuliani pure un onorevole undicesimo posto nel K1 senior, su ventitré partecipanti e a poco più di un secondo dal gradino più basso del podio. Sesto posto, infine, per Nicola Perchiazzi e Vittorio Ernesto nel K2 master D, ad ulteriore riprova di una sezione canoa determinata e volitiva in tutti i suoi atleti. Un buon debutto, dunque, per il Canottieri Barion, nella manifestazione che segnava l’esordio di stagione e che ha salutato la partecipazione record di oltre 900 canoisti, in rappresentanza di 89 società.