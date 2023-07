Il Palazzo dell'Acqua tra le meraviglie liberty europee dell’Art Nouveau Week: aperte le porte al pubblico

Il Palazzo dell’Acquedotto Pugliese è tra le tappe dell’itinerario culturale della nuova edizione dell’Art Nouveau Week. Si rinnova, infatti, l'appuntamento della Settimana Internazionale del Liberty: il festival - dedicato all’affascinante corrente artistica d’inizio Novecento, organizzato dall’Associazione Italia Liberty e curata dal professore Andrea Speziali, coadiuvato da un comitato scientifico e d’onore che annovera presidenti delle Regioni, come Michele Emiliano, Stefano Bonaccini, Giovanni Toti e Luca Zaia – in programma in 230 città europee.

La Puglia rientra nel palinsesto di appuntamenti con visite guidate, mostre, performance, convegni e spettacoli e, tra le 500 architetture visitabili in tutta Europa, nel corso degli itinerari guidati, a Bari aprirà le sue porte, sabato 8 luglio e domenica 9 luglio, il Palazzo monumentale di AQP, ricco di dettagli sorprendenti di architettura e pittura della Belle Époque.

“Siamo molto lieti di aprire i battenti della sede storica di AQP, la cattedrale laica dell’acqua, situata nel cuore di Bari”, commenta il Consigliere di Amministrazione di AQP, Francesco Crudele. “Siamo fermamente convinti che il nostro Palazzo sia un patrimonio artistico-culturale inestimabile della Puglia e dei pugliesi, per cui riteniamo fondamentali iniziative come l’Art Nouveau Week che avvicina il pubblico a siti esclusivi, come il nostro monumento all’acqua”.

Il Palazzo dell’Acquedotto Pugliese fu realizzato da Cesare Brunetti, tra il 1925 e il 1932, e splendidamente decorato e arredato da Duilio Cambellotti, il geniale artista romano che, partendo dall'Art Nouveau e approdando al Liberty, riuscì ad elaborare uno stile personalissimo, di cui sono concreta testimonianza i fregi, le decorazioni e gli arredi realizzati per il palazzo dell’Acqua.

Le visite sono organizzate da Maria Elena Toto, referente per la Puglia dell’Associazione Italia liberty e guida turistica abilitata della Regione Puglia.

Gli appuntamenti:

Sabato 8 luglio e Domenica 9 luglio 2023 - Alla scoperta del Palazzo Acquedotto Pugliese Punto di ritrovo: Palazzo Acquedotto Pugliese, Via Salvatore Cognetti 36 - Bari

Orario: 1 turno ore 10.00; 2 turno ore 11.00

Presentarsi al luogo indicato 15 minuti prima dell’inizio della visita prenotata

Partecipanti: max 20 per ogni turno

Durata: max 1 ora

Ingresso: gratuito

Prenotazione obbligatoria sul link: Portale di prenotazioni di esperienze turistiche in Puglia (discoveryapulia.com) oppure via mail mariaelenatoto@italialiberty.it e/o sms whatsapp 3475518150 comunicando nome, cognome dell’utente e orario del turno della visita guidata. In questo percorso, visiteremo il cortile e i due piani del Palazzo dell’Acquedotto Pugliese costruito nel 1925. Saremo ammaliati da ogni elemento architettonico, pittorico, scultoreo e artistico del palazzo che evidenzia nelle plasticita? del legno, marmo, ferro, vetro, e bronzo, la natura dell’acqua e del suo valore per la vita. Il palazzo e? stato decorato dall’artista romano Duilio Cambellotti che ha dipinto varie stanze, sovrinteso alla scelta e realizzazione degli arredi avvalendosi della collaborazione di importanti aziende.

Le altre iniziative, orientate alla scoperta di un panorama artistico inaspettato e rivolte a chiunque voglia compiere un viaggio tra i decori dell’Art Nouveau a Bari e provincia, sono:

Bari - Mercoledì 12 luglio 2023

Visita guidata al Ciclo dei dipinti murali Mario e Guido Prayer , nell’Aula Magna del Palazzo Ateneo di Bari

TOUR IN PROVINCIA DI BAT

Trani - Sabato 8 luglio 2023

Alla ricerca dell’eleganza, tra strade e palazzi fin del secolo.

TOUR IN PROVINCIA DI BARI

Rutigliano - Giovedì 13 luglio 2023

Passeggiata a Rutigliano tra ville, edifici e monumenti liberty.

Sammichele di Bari - Venerdì 14 luglio 2023

Passeggiata tra decorazioni floreali, maschere apotropaiche, palazzi e monumenti.

TOUR NEL SALENTO

Nardò - Sabato 8 luglio - Domenica 9 luglio - Venerdì 14 luglio 2023

L’architettura neretina del ‘900.

Santa Maria di Leuca - Venerdì 14 luglio 2023

Passeggiata tra le ville liberty di Santa Maria di Leuca con apertura straordinaria e aperitivo Villa “ La Meridiana “