Torna l’iniziativa nazionale di Admo “Un Panettone per la Vita”, numerosi eventi nelle piazze di Puglia

Torna da novembre l’iniziativa nazionale di Admo “Un Panettone per la Vita”, la cui raccolta fondi in questi anni ha permesso di informare la popolazione, aumentando sensibilmente il numero degli italiani iscritti al Registro Donatori di midollo osseo. Un numero che purtroppo non è mai sufficiente, perché in caso di donatore non consanguineo la compatibilità con la persona malata in attesa di trapianto si verifica in 1 caso su 100.000.

I panettoni e i pandori Admo sono due volte buoni perché oltre al loro inconfondibile gusto aiutano a raccogliere fondi a sostegno delle numerose attività che l’associazione svolge sul territorio.

Anche Admo Puglia aderisce all’iniziativa con numerosi eventi nelle piazze di Puglia e con la presenza dei referenti territoriali disponibili a raccogliere prenotazioni. Anche i volontari di Admo Puglia, quindi, saranno disponibili nelle piazze pugliesi, con postazioni dedicate alla campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione. Spinazzola (25 novembre 2023 e 3 dicembre 2023), Brindisi (25 e 26 novembre 2023), Foggia (25 e 26 novembre 2023), Castellaneta (26 novembre 2023), Castellana Grotte (2 e 3 dicembre 2023), Aradeo (16 e 17 dicembre 2023) sono le piazze pugliesi coinvolte dall’iniziativa. L'elenco dei referenti territoriali, invece, è pubblicato sul sito www.admopuglia.it nella pagina dedicata a Contatti e Sedi.

I panettoni sono disponibili in vari gusti: con canditi ricoperti di glassa alla nocciola, ripieni al cioccolato, pistacchio, caramello o con pere e cioccolato. Dopo il gran successo delle precedenti edizioni è stato riproposto anche il Gran Panettone da 1kg, racchiuso in una elegante scatola rossa e da un fiocco oro, tipica dei più eleganti regali del Natale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.

ADMO PUGLIA

L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata per volontà di un gruppo di persone fortemente motivate a creare, anche in Italia, una valida banca dati di donatori volontari ed ha come scopo principale quello di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo e del trapianto.

La sede Admo Puglia è stata fondata nel 1992 e da 30 anni ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e CSE, volontaria, gratuita, anonima, responsabile e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.