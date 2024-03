Pasqua con l'arte e l'archeologia: musei aperti a Monopoli

In occasione delle prossime festività i musei di Monopoli saranno aperti per accogliere i visitatori che affollano la città e per i cittadini che vogliano riscoprirli.

Il Museo Diocesano a partire da sabato 30 marzo e fino a tutto ottobre sarà aperto dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle17,30 alle 20,00 dal martedì alla domenica; resterà chiuso il lunedì per

riposo settimanale. Sabato 30 alle ore 11 sarà possibile seguire una visita guidata gratuita. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 080 748002 negli orari di apertura.

Il Museo di Romualdo con il suo affascinante percorso archeologico sarà aperto anche nel Lunedì dell’Angelo, il primo aprile. Questi i giorni e gli orari di apertura: sabato 30 e domenica 31 marzo, lunedì di Pasquetta ore 10-13 e 16-19 e poi- 6-7-13-14-20-21 ogni sabato e domenica di aprile 10-13 e 16-19. In occasione del ponte del 25 aprile resterà aperto il 25-26-27-28 (giovedì, venerdì, sabato, domenica) sempre ore 10-13 e 16-19.

Ogni fine settimana si proporrà una visita guidata tematica con i seguenti percorsi: domenica 7 e 21, ore 16:00 Monopoli segreta, domenica 14 e 28, ore 10:00 Monopoli sotterranea; sabato 20, ore 16:00 Caccia al tesoro; per prenotarsi è necessario telefonare al numero 335 273852. Su prenotazione, per i gruppi si effettuano anche aperture straordinarie. I due musei sono accessibili ai portatori di disabilità motoria.

Museo Diocesano di Monopoli, Via Cattedrale, 26 – 70043 Monopoli

Museo di Romualdo - Concattedrale di Monopoli, Via N. Argento, 3 – 70043 Monopoli