Pasta alla crudaiola, pochi ingredienti di qualità e tanto sapore: la ricetta

La pasta alla crudaiola è il piatto estivo per antonomasia, molto fresco e ideale da assaporare a casa o in spiaggia.

Si prepara in brevissimo tempo ed è un piatto adatto a tutti: occorrono pochi ingredienti rigorosamente a crudo

Può essere definito come una sorta di di insalata di pasta fredda della quale esistono diverse versioni, ciascuna corrispondente ai gusti personali. La bontà di questo piatto dipende in gran parte dal tempo di marinatura e dalla qualità dei prodotti e della ricotta che si andrà ad utilizzare.

Ingredienti

300 g di pasta

350 g di pomodorini

1 spicchio d’aglio

qualche foglia di basilico

50 g di ricotta stagionata (da grattugiare)

olio extra vergine d’oliva q. b.

sale q. b.

Come si prepara

Prima di tutto occorre lavare bene i pomodori ed il basilico, tagliando infine i pomodori a pezzetti. Condite in una ciotola i pomodori con olio extra vergine d’oliva, sale, aglio tagliato a pezzettini. Mescolate adeguatamente. Infine a questo composto aggiungetevi della ricotta grattugiata e mescolate con delicatezza. Andate a coprire la ciotola con una pellicola riponendo il tutto in frigo per almeno due ore. Preparate separatamente la pasta, scolandola quando è ancora bella al dente. Riprendete il condimento lasciato a riposare in frigo. Eliminate l’aglio ed amalgamate il tutto con la pasta e lasciate riposare per mezz’ora. Prima di servire aggiungete qualche foglia di basilico ed eventualmente un’altra grattugiata di ricotta stagionata. Ci sta anche un altro bel filo d’olio, magari piccante a crudo sulla pasta già condita.

(Fonte ricetta Puglia.com)