Grande riconoscimento per un'agenzia di Conversano: con le etichette multisensoriali vince il Bronze Pentawords 2023

L'agenzia creativa di Conversano Idem Design, ha ricevuto il Bronze Awards nell’ambito del Pentawards 2023. Il premio internazionale che celebra l'eccellenza nel design e nel packaging, ha raccolto oltre 2mila candidature da 60 paesi in tutto il mondo. Il premio è stato consegnato all’agenzia pugliese durante la cerimonia che si è tenuta a Londra venerdì 10 novembre, nello splendido Magazine London, uno dei più grandi spazi ibridi appositamente costruiti nella capitale britannica.

Alla serata di gala hanno partecipato designer, brand e professionisti del packaging leader a livello mondiale. La giuria internazionale ha selezionato oltre 700 lavori, premiando solo i migliori. Tra questi Idem Design che ha partecipato alla gara candidandosi nella categoria Beverages – Wine (light)* con il progetto Flarò, l’etichetta realizzata per Vespa Vignaioli del giornalista Bruno Vespa.

Dal 2007, Pentawards riconosce l’eccellenza globale nel design del packaging attraverso il suo concorso annuale che coinvolge esperti di Diageo, Microsoft, Stranger & Stranger, Coty, Pentagram e WWF.

“Dopo il Red Dot Award dello scorso anno, ottenere il Bronze Awards del Pentawards è davvero un onore. Un riconoscimento prezioso frutto di un enorme lavoro di squadra. Un premio che ci spinge a fare sempre meglio - spiega Flavio Sisto, Art Director e fondatore dell’agenzia - ed essere qui insieme ai mostri sacri mondiali del design e del packaging è per me una grande emozione. Quando Bruno Vespa mi ha chiesto il restyling delle etichette dei suoi vini, insieme al mio team abbiamo subito pensato che fosse il momento di fare qualcosa di innovativo. Per questo abbiamo realizzato queste etichette multisensoriali”.

Il progetto ideato da Idem Design con la collaborazione dei partner tecnici Fedrigoni e Kurz, ha permesso di realizzare un “cliché multilivello molto innovativo che al tatto ricorda la sensazione di accarezzare la sabbia a ricordare l’origine di questi vini, le cui uve crescono a pochi passi dal mare”.

“Sono molto orgoglioso che Idem Design abbia ricevuto questo premio prestigioso per le etichette dei nostri vini - racconta Bruno Vespa - abbiamo lavorato a lungo insieme dando carta bianca a questa agenzia, fidandoci della sua esperienza. E il risultato è stato veramente bello e apprezzato dal pubblico in maniera straordinaria. Mi fa davvero piacere che oggi sia arrivato anche un riconoscimento tecnico così importante. Credo che lavoreremo ancora insieme a progetti sempre più belli”.

Idem Design

Fondata da Flavio Sisto, Idem Design è attiva a Conversano da oltre quindici anni nei settori branding, packaging e comunicazione. Creatività, studio, innovazione e ricerca strategica. L'obiettivo di Idem Design è quello di realizzare progetti di packaging e branding che contribuiscono a rafforzare l'identità e la competitività delle aziende, italiane ed estere, nei mercati internazionali.

Nel corso degli anni Idem ha lavorato per importanti marchi pugliesi e nazionali come il caseificio Gioiella di Gioia del Colle, Carton Pack di Castellana, Varvaglione 1921 di Leporano, Menhir Salento di Bagnolo del Salento e la storica azienda tessile del milanese Giovanardi per cui la Idem ha curato il design dei cataloghi tecnici. Ma anche estere come l’azienda tedesca di Gioflex.

All’interno dell’agenzia, oltre all’Art Director, lavorano dieci professionisti tra cui grafici, marketer, photo e video editor. Grazie all’impegno del team, negli ultimi anni, Idem ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali: dal Red Dot Design Award 2022, al premio Studio dell’anno di Olio Officina 2022 e infine il Pentawards 2023.

Idem Design ha creato, ad esempio, la bottiglia Evo per l’azienda tarantina Varvaglione. Una bottiglia diventata iconica, che ha trasformato la classica confezione di olio in un oggetto di design prezioso. Con Evo, Idem ha vinto il Red Dot Design Award 2022 nella categoria “packaging design”.