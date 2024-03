Madonnella si veste di Primavera: balconi, vetrine e spazi esterni si riempiono di fiori e colori

Dalle composizioni floreali alle installazioni artistiche, ogni angolo brilla di nuova vita: il quartiere di Madonnella di Bari si trasforma in una tavolozza di colori e vivacità, inaugurando così la prima stagione dell'anno grazie all'iniziativa "Primavera a Madonnella".

Residenti e proprietari di attività commerciali sono stati invitati dall’associazione 'Madonnella Republic' a decorare per dare il benvenuto alla stagione più rigogliosa dell'anno, condividendo la propria partecipazione sui social media tramite l'hashtag #springinmadonnella e taggando @madonnellarepublic.

''L'iniziativa 'Primavera a Madonnella' non è solo un'opportunità per abbellire il quartiere - dicono gli organizzatori - ma anche un momento di condivisione e di comunità. Decorare gli spazi esterni non è semplicemente un gesto estetico, ma un modo per trasmettere gioia, ottimismo e senso di appartenenza in questo angolo storico di Bari''.

''Durante il primo giorno di primavera - affermano - abbiamo già assistito a una meravigliosa trasformazione: attività commerciali, bed & breakfast e residenti hanno unito le forze, portando un'esplosione di colori e creatività nelle strade di Madonnella. Dalle composizioni floreali alle installazioni artistiche, ogni angolo del quartiere brilla di nuova vita''.

Per i cittadini è diventata un'occasione unica per dimostrare l'amore per il quartiere e per contribuire a creare un'atmosfera che rifletta la bellezza e la vitalità della stagione.

Per maggiori informazioni e per partecipare attivamente all'iniziativa, seguite @madonnellarepublic sui social media e tenete d'occhio l'hashtag #springinmadonnella.