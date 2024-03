Nel quartiere Libertà la processione dell'Addolorata: residenti e fedeli partecipano al rito

La processione dell'Addolorata è transitata per le vie del quartiere Libertà. Il simbolo religioso non passava per le strade del rione barese da alcuni anni. Cittadini e fedeli hanno assistito, con commozione ed emozione, al suggestivo rito. Le varie tappe della percorso hanno toccato, inoltre, le chiese del Redentore e di San Carlo Borromeo.

Il rito si svolge, come tradizione, due giorni prima della Domenica delle Palme. Il cambio di percorso della processione, deciso quest'anno, ha riportato (dopo un lungo periodo) l'Addolorata nel quartiere Libertà.