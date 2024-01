Cosa significano 'spade, coppe, bastoni e denari' sulle carte da gioco

Giocare a carte sul Lungomare di Bari o nei giardini pubblici della città è un piacevole passatempo per alcuni bontemponi baresi: è uno spasso osservarli all'opera tra una buona birra e qualche simpatica battuta mentre ognuno cerca di affermare la propria strategia di gioco.

Le carte da gioco tra le più usate e amate a Bari (e non solo) sono quelle napoletane.

Ma qual è la loro origine e il loro significato?

I quattro semi raffigurati sono denari, spade, coppe e bastoni e apparvero sulle prime carte da gioco, quelle comunemente conosciute come "moderne", nell'Italia del XIV secolo per poi diffondersi nel resto d'Europa. Nella Francia del 1400 le carte si rifecero il look trasformandosi in quadri, picche, fiori e cuori.

Il loro significato

I semi rappresenterebbero le categorie sociali presenti all'epoca medievale: coppe (cuori) = clero; denari (quadri)= mercanti; spade (picche) = condottieri; bastoni(fiori) = contadini.

Un altro significato attribuito ad esse è quello etico: ogni seme rappresenterebbe una virtù contrapposta ad un vizio: le coppe a simboleggiare la fede o l'ubriachezza; i denari, la carità o l'usura; le spade, la giustizia o la violenza; i bastoni la solidità morale o l'istinto animalesco.