Cocktail di Ferragosto, freschi e colorati: due ricette perfette per l'estate

Perfetti da gustare a casa con gli amici o in spiaggia sotto all'ombrellone: ecco le ricette per creare due drink tropicali e colorati

Arriva il super week-end di Ferragosto e tra giornate in spiaggia e divertimento un buon cocktail è quello che ci vuole per festeggiare l'estate e le vacanze. Delle bevande che hanno il potere di trasportarci in luoghi esotici e di infondere positività. Tra evergreen e drink tropicali e colorati, perfetti da gustare a casa con gli amici o in spiaggia sotto all'ombrellone: ecco due ricette ideali per chi ama le bevande alcoliche dal sapore fresco, ma anche per chi preferisce gli analcolici dal sapore più dolce e delicato.

Mojito

Il Mojito è un famosissimo (e buonissimo) cocktail di origine cubana a base di rum bianco e profumato con foglie di menta e succo di lime. Fresco e dissetante, è ideale da gustare nel periodo estivo.

Ingredienti

50 ml di rum bianco cubano;

3 cucchiaini circa di zucchero di canna;

8 foglie di menta;

1 succo di lime;

ghiaccio tritato q.b.

Acqua gassata q.b.

Angostura q.b.

Procedimento

Metti le foglie di menta e lo zucchero di canna in un tumbler alto e, aiutandoti con un pestello, schiaccia il tutto contro il lato del bicchiere, così da sprigionare l’aroma della menta. Aggiungi il succo di lime (circa 1/5 della bibita) e pesta ancora per qualche secondo, poi riempi il bicchiere di ghiaccio tritato e aggiungi il rum, l’angostura e, in ultimo, uno spruzzo di acqua gassata (o soda). Mescola in modo circolare e servi il cocktail decorando il bicchiere con un rametto di menta.

Cocktail analcolico all'anguria

Ideale da sorseggiare anche durante il pomeriggio, questo cocktail analcolico alla frutta è equilibrato, dolce e dissetante. Da preparare rigorosamente con frutta fresca di stagione, questo cocktail è perfetto per qualsiasi occasione.

Ingredienti

150 g di polpa di anguria priva di semi;

2 pezzetti di anguria per la guarnizione;

1 cucchiaio di sciroppo di fragole;

150 g di acqua minerale fredda;

succo di limone.

Procedimento

Frulla la polpa di anguria insieme con l’acqua, lo sciroppo di fragole e 2 cucchiai di succo di limone, poi fai freddare per un’ora in frigorifero. Riempi due bicchieri alti con il drink così preparato, poi guarnisci con i pezzetti di anguria e servi la bevanda ben fredda.