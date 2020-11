Da mangiare a fette o a cubetti la frittata di zucchine è un piatto semplice e gustoso tipico delle tavole pugliesi

Un piatto classico della cucina italiana è la frittata di zucchine: ingredienti comuni e sempre presenti nelle scorte soprattutto al Meridione.

Sulle nostre tavole si trova molto spesso come secondo o addirittura come contorno per carne e pesce.

Superato lo scoglio del ribaltamento della frittata, per cui servono solo un po’ di tecnica e di pratica, la ricetta sarà davvero di facile realizzazione, ottima sia come antipasto che come gustoso secondo per accompagnare altri piatti, da preparare a fette o in pratici cubetti.

Ingredienti

500 g zucchine

8 uova

1 ciuffo prezzemolo tritato

1 pizzico di zucchero

4 cucchiai olio extravergine d’oliva

sale q. b.

pepe nero q. b.

Preparazione

Tagliate via le estremità delle zucchine, dividetele in quarti ed eliminate i semini dalla parte centrale. Le parti risultanti dovrebbero essere lunghe e non particolarmente spesse. Tagliate il tutto in fettine molto sottili così che possano cuocere molto velocemente. Versate l’olio extravergine d’oliva in una padella antiaderente ed aggiungetevi le fettine di zucchine. Tritate il prezzemolo ed aggiungetelo in padella insieme a sale e al pizzico di zucchero, lasciate cuocere a fuoco lento finché le zucchine non si ammorbidiscono. Mentre attendete che le zucchine siano cotte sbattete le uova con del sale e del pepe.



Quando le zucchine saranno pronte versatele nel composto di uova e mescolate finché non si incorporano bene. Versate il tutto direttamente in padella ed aspettate che la base si stacchi dai bordi. In quel momento aiutandovi con un piatto girate la frittata e cercate di farla cuocere anche dall’altro lato per un altro paio di minuti. Servite la vostra frittata mentre è ancora calda, in simpatici cubetti o a fette.

(Fonte Puglia.com)