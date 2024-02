Prezzi ridotti al Carnevale di Putignano e alle Grotte di Castellana: come ottenere lo sconto

“Scopri le Grotte di Castellana e divertiti al Carnevale di Putignano” è l’invito che fino al 17 febbraio varrà per tutti coloro che avranno voglia di svago e di emozioni.

La Grotte di Castellana srl e la Fondazione del Carnevale di Putignano, infatti, hanno stretto un accordo secondo cui tutti i visitatori delle Grotte potranno ottenere uno sconto per l'accesso alle sfilate del Carnevale di Putignano e viceversa. Tutti gli spettatori del Carnevale, infatti, potranno visitare le Grotte di Castellana a prezzo ridotto.

Per ottenere l'agevolazione in ingresso al Carnevale, è necessario che i visitatori delle Grotte conservino il biglietto della visita al complesso carsico (quello del percorso completo) e lo mostrino all'Hub del Carnevale in via Matteotti 6 negli orari di apertura e dunque tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00. Si otterrà così uno sconto di 5 euro sul prezzo di ingresso alle sfilate (13€ se pagato in contanti / 11,50€ se pagato con POS).

Per ottenere l'agevolazione in ingresso alle Grotte, invece, i partecipanti alle giornate del Carnevale, dovranno presentare il ticket delle sfilate alle casse delle Grotte di Castellana per ottenere uno sconto di 3 euro sul biglietto di accesso al percorso completo, il percorso che consente la visita alla splendida Grotta Bianca