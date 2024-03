Superenalotto Superstar, due giocatori baresi non hanno ancora riscosso la vincita: i codici fortunati

Due premi vinti nel Barese del gioco 'New Year's Show' di SuperEnalotto SuperStar, non sono stati ancora riscossi. Lo comunica la Sisal. Si tratta di due vincite da 10mila euro: la prima, riguardante l'estrazione 181 del 29 dicembre 2023, fa riferimento a una giocata effettuata a Bari e con il codice 0409ABA181079.

La seconda, sempre da 10mila euro, riguarda una schedina di Bitonto (codice 2657ABA182096) giocata in occasione dell'estrazione 182 del 20 dicembre 2023.

Sisal raccomanda ai giocatori "di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita".