Occhi puntati all'insù, settembre ci saluta con la SuperLuna del raccolto

Oggi un evento astronomico da non perdere. Dopo i due pleniluni di agosto, tra cui la Superluna blu, arriva, in tutto il suo splendore, la Superluna del raccolto, l'ultima superluna del 2023.

Quest'anno la Luna del Raccolto, visibile come sempre nei giorni che seguono l'equinozio d'autunno, è tornata nel cielo alle 8.50 del 23 settembre, e deve il suo nome ai nativi americani che la chiamarono così per la sua luce intensa che permetteva di portare avanti il lavoro di raccolta nei campi anche di notte. È nota anche come "Harvest Moon" o Luna del Mais e ha una colorazione arancione-rossastra.

La Luna del raccolto è una Superluna dato che il nostro satellite disterà 'soltanto' 361.552 chilometri dal nostro pianeta. Il suggestivo spettacolo è iniziato giovedì 28 settembre, ma il momento migliore per poterlo ammirare è questa sera venerdì 29 settembre, dopo il tramonto.