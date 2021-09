Red Bull Neymar Jr’s Five: il team Redentore vince la tappa di Bari e stacca il pass per la finale nazionale

L’edizione 2021 del Red Bull Neymar Jr’s Five ha i primi finalisti. Grandissimo entusiasmo per la prima tappa del torneo di calcio a 5, dove tante ragazze e ragazzi si trovati al campo Michele Fazio, vicino al lungomare di Bari Vecchia, per inseguire il sogno di raggiungere la finale nazionale. Red Bull ha scelto con decisione questo campo, simbolo e presidio importante per la città perché dedicato ad un giovane ragazzo ucciso per errore dalla mafia.



Dopo una giornata intensa di sfide, giocate spettacolari e sano agonismo a vincere il torneo è stato il team Redentore che ha avuto la meglio sul team Bari Vecchia per 5-2.



In Italia per quest’anno sono previste 5 tappe di qualificazione: dopo la tappa di Bari si proseguirà il 18 settembre a Salerno, il 2 ottobre a Palermo, il 3 a Catania e, per finire, il 9 ottobre a Napoli. La squadra vincitrice di ogni tappa di qualificazione si sfiderà poi il 23 ottobre a Napoli per la Finale Nazionale.



Giunto alla quinta edizione, il Neymar Jr’s Five è riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 35 anni: la partecipazione è aperta indistintamente a squadre maschili, femminili o miste.

Le regole del torneo sono semplici e innovative: si gioca 5vs5, per 10 minuti di tempo e senza portieri. Il format prevede che per ogni gol segnato, la squadra avversaria perda un giocatore. L’obiettivo è quindi buttare fuori tutti gli avversari.



Oltre 30 paesi di 6 continenti ospiteranno i tornei di qualificazione nazionale: i team vincitori di ogni nazione voleranno poi a dicembre in Qatar per la finale mondiale. Il premio finale per la squadra campione mondiale del torneo sarà l'opportunità di giocare una partita contro la superstar brasiliana.