“The Sneakers Experience by Seddys”, a Bari l'arte e la creatività della personalizzazione di sneakers limited edition

“The Sneakers Experience by Seddys”, un pomeriggio dedicato all’arte della personalizzazione di sneakers, durante il quale saranno creati dal vivo 15 esemplari unici, customizzate da alcuni artisti selezionati: l’appuntamento Giovedì 7 aprile dalle ore 16:00 nello store Banana Moon di Bari.

Sarà dunque un’occasione per avvicinarsi a una nuova frontiera dello streetwear, visto che la personalizzazione delle scarpe rappresenta una delle più importanti tendenze della moda degli ultimi anni molto seguita dai tanti sneakerhead, ovvero gli appassionati di sneakers sempre alla ricerca della modello più particolare e iconico, veri e propri cacciatori di limited edition.

“Per deformazione siamo aperti alle nuove tendenze - ha affermato Nino Carofiglio, store manager di Banana Moon –. Siamo quindi molto felici di ospitare a Bari, per la prima volta, un evento come questo durante il quale saranno realizzate quindici opere d’arte per tutti gli appassionati e al contempo dare anche la possibilità ad aspiranti artisti di avvicinarsi a questa tipologia d’arte osservando le tecniche e le metodologie utilizzate dagli artisti impegnati nella customizzazione”.

A fare da colonna sonora a questo momento artistico ci sarà la selezione musicale del dj TY1, tra i più apprezzati nel settore, vincitore nel 1997 dell'ITF DJ Championship italiano, importante campionato di scratch classificandosi quarto nel ranking mondiale. Gianluca Cranco, nome anagrafico del dj, ha alle spalle collaborazioni con artisti che vanno da Guè Pequeno a Ernia, da Mahmood a Noyz Narcos e nel suo percorso artistico ha calcato anche palcoscenici importanti come quello del concertone del Primo Maggio, insieme a Clementino.

L’open act, già dalle 16, sarà affidato al barese, giovane e talentuoso, dj Mauriciccio.

A completare il quadro di attività proposte durante la “The Sneakers Experience by Seddys” ci saranno i bartender de La Mojiteria – Einaudi, che saranno i protagonisti dell’happy hour offerto per questa speciale occasione.

Banana Moon – Corso Cavour, 45 – Bari

Infoline: 0805232671

Inizio evento: 16:00