Nasce “U Monacidd”, la maschera simbolo del carnevale di Locorotondo: è il folletto delle vecchie credenze popolari ideato dai piccoli studenti

Il carnevale locorotondese ha la sua maschera identificativa, ideata grazie al contributo dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale Marconi – Oliva , i quali hanno partecipato nei mesi di aprile e maggio, ad un concorso per l’ideazione della stessa. Lo stesso giorno, l’assessore alla cultura e all’istruzione, Ermelinda Prete, insieme all’assessore alle politiche sociali, Paolo Giacovelli, al consigliere delegato allo spettacolo, Francesco Caramia, ed al presidente dell’ associazione “U Carneval”, Alfredo Neglia, hanno presentato il costume di “U Monacidd” confezionato della sarta Vita Gentile sul progetto della designer Vita Marangi.

“U Monacidd” rappresenta un folletto derivante da vecchie credenze popolari, ripreso e rivisitato dai piccoli studenti è diventato così icona del nostro carnevale ha affermato l’assessore Paolo Giacovelli -: per questo motivo nasce la nostra maschera ufficiale, riportante i colori del nostro comune. Ci piace poter parlare di identità e vogliamo farlo cominciando proprio da Locorotondo.”

Lo scopo che ha portato all’ideazione di questa icona è quello di caratterizzare il carnevale locorotondese, affinché possa parlare ai visitatori di autenticità e tradizione.