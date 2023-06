Il tour pugliese di Miss Italia fa tappa a Bari: la 22enne Vanessa Di Lernia eletta Miss Circolo Unione

Il tour pugliese di Miss Italia 2023 ha fatto tappa nel capoluogo di regione. Lunedì 26 giugno, il Circolo Unione Bari ha ospitato la terza selezione del concorso di bellezza di cui è esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata la Carmen Martorana Eventi. Nell'elegante salone liberty al primo piano del Plesso Teatro Petruzzelli, tra grandi specchi e stucchi dorati, le aspiranti miss si sono presentate al pubblico e ai giurati e sono state protagoniste di un défilé firmato Mary Boutique di Modugno.

Il make-up è stato curato da Mariangela Palumbo Beauty Concept mentre il look capelli da Giuseppe Sifanno Hair Couture di Bitonto e da Le Plaisir de la Femme di Santeramo in Colle per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.

La serata, in cui è stato ospite il tenore Luigi Cutrone, è stata condotta dal "presentattore" Christian Binetti che ha recitato un toccante monologo di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale alla presenza dei coniugi Di Bari, genitori di Jacopo, 20enne deceduto in un tragico incidente stradale nel 2016.

È stata eletta Miss Circolo Unione Bari Vanessa Di Lernia, 22enne di Barletta, cassiera e responsabile dei dipendenti in una attività di ristorazione; Miss Rocchetta Bellezza Ilaria Lotito, 22enne di Trinitapoli, studentessa di Scienze dell'Educazione e della Formazione; Miss Framesi Giorgia Barone, 19enne di Casamassima, addetta alle vendite; quarta classificata Ilenia Ferrara, 18enne di Noicattaro, studentessa di un liceo economico sociale; quinta classificata Veronica Lomartire, 23enne di Sava, titolare e amministratrice di una società multiservizi; sesta classificata Floriana Di Venere, 21enne di Bari, estetista. Miss Mascotte, perché non ancora maggiorenne, Suami Marzella, 17enne di Giovinazzo, studentessa di liceo linguistico.

A proclamarle una giuria composta da: Tiziana Tomasicchio per il Circolo Unione Bari, il giornalista Alessandro Nardelli, il console onorario del Brasile Carlo Valperga di Masino, l'ing. Paolo Bevilacqua, lo stilista Giulio Lovero, la presidente dell'associazione Glamour & Spettacolo Lucia Dipaola, la titolare di Mary Boutique di Modugno Sabrina Remini, la mua per Beauty Concept Mariangela Palumbo e per la gioielleria La Clessidra di Bari, in rappresentanza di Miluna Gioielli, Paola Valerio.