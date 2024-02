Festa della Nutella: il mondo celebra la crema spalmabile più famosa di sempre

Il 5 febbraio si festeggia il World Nutella Day, l'imperdibile appuntamento per tutti i Nutella® Lovers del mondo. L'evento nato dall'iniziativa di fan della crema spalmabile, è piaciuto molto anche alla Ferrero e così ogni anno si festeggia la crema alla nocciola e cioccolato più famosa al mondo.

Come si legge sul sito 'il World Nutella Day è stato istituito il 5 febbraio 2007 da Sara Rosso, blogger americana e fan di Nutella®. Amava a tal punto Nutella® da pensare che meritasse una giornata di festa… Un'idea che ai fan di Nutella® è piaciuta moltissimo!

I fan hanno iniziato a celebrare Nutella® condividendo immagini, idee, ispirazioni e ricette sui social media: è così che il World Nutella Day è diventato un fenomeno globale. La storia però non finisce qui: nel 2015 Sara ha trasferito il World Nutella Day a Ferrero per aiutare questa festa a vivere e crescere negli anni a venire. Da quel momento in poi, ogni anno si cercano fan con lo stesso amore di Sara per ispirare i festeggiamenti durante World Nutella Day'.

Le inizitive

Positività e buon umore: sono questi gli ingredienti della Nutella, e per questo oltre a celebrare il World Nutella Day 2024, il marchio inizierà le celebrazioni per il suo 60° compleanno con la campagna #GiveANutellaSmile, creando occasioni per far sorridere i propri fan in tutte le aree geografiche. "Perché i sorrisi sono contagiosi: più sorridiamo, più si diffondono".

Il marchio lancerà anche una serie di nuovi vasetti di Nutella in edizione limitata, ognuno dei quali sarà caratterizzato con una dedica speciale. Da “per te, che rendi straordinario ogni giorno” a “per te, che hai la musica dentro”, ogni vasetto farà sorridere la persona a cui sarà dedicato. Nutella sarà inoltre protagonista di una campagna multicanale, che include un nuovo spot televisivo e un'attivazione digitale, attraverso cui i consumatori potranno configurare il proprio barattolo virtuale, personalizzandolo con una dedica, e condividerlo con una persona cara. Basterà infatti collegarsi al sito dalle 12 del 19 febbraio 2024 alle 23 del 31 agosto 2024 per scaricare una cartolina digitale personalizzata con un vasetto Nutella e un messaggio speciale a scelta tra quelli a disposizione.

Ma altri modi interessanti per rendere omaggio alla Nutella sono…