A Corato arriva la 'Carovana della prevenzione': visite ginecologiche e senologiche gratuite per prevenire i tumori al seno

Visite ginecologiche e senologiche gratuite per la prevenzione contro i tumori al seno, che non vengono percepite più come qualcosa di 'straordinario', ma di quotidiano, come fare la spesa. È la filosofia che ha legato Komen Italia e Maiora - che gestisce i supermercati a marchio Despar, Interspar ed Eurospar nel Centro Sud - nell'ambito del progetto 'La carovana della Prevenzione'. Un progetto che è ideato congiuntamente con la Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS e si pone il duplice obiettivo di fornire esami preventivi gratuiti, veicolando, al contempo, una forte campagna di sensibilizzazione sull'importanza di sottoporsi a esami periodici.

L'iniziativa è partita il 5 ottobre a Corato: negli spazi esterni del supermercato Interspar di via Gravina è stato così allestito un villaggio della prevenzione, dove si potevano effettuare screening ginecologici su prenotazione con personale medico e con l'aiuto dei volontari di Komen Italia, che offrivano anche preziosi consigli sul tema. "Una scelta che ha riscontrato subito successo tra i nostri clienti - spiega Grazia De Gennaro - Responsabile Comunicazione di Maiora - Despar Centro-Sud - tanto da esaurire completamente le prenotazioni per queste tre tappe. La nostra volontà è di crescere sempre più in questa partnership e magari organizzare ancora più appuntamenti il prossimo anno". Dopo la seconda tappa in Puglia, il 6 ottobre a Giovinazzo, la Carovana della Prevenzione si sposterà il 10 ottobre in Abruzzo, entrambe con controlli senologici.