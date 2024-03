Inaugurato il nuovo CUPRA Garage a Bari: un paradiso per gli amanti delle prestazioni

CUPRA si erge oggi come un emblema di coraggio, raffinatezza e dinamicità.

Forte di un passato intriso di trionfi nelle competizioni e di una linea di veicoli sportivi di élite, il marchio è destinato a consolidare la propria posizione di rilievo nel panorama automobilistico, continuando a ispirare gli appassionati di auto sportive in ogni angolo del globo.

Il CUPRA Garage AMICAR a Bari è un'incarnazione futuristica che offre un'immersione totale nell'universo della sportività e delle prestazioni firmate CUPRA. Il concept, non convenzionale, riflette la modernità del marchio, proponendo un'esperienza unica in un ambiente di circa 600 mq.

Oltre alla presentazione dei prodotti CUPRA, il garage ospita anche esposizioni di oggetti di stile e design, tutto finalizzato a trasmettere l'essenza del marchio attraverso i suoi valori fondamentali: design, performance e sportività. Gianni Tiani, Titolare di AMICAR, sottolinea l’identificazione di AMICAR nei valori e nell’essenza del brand CUPRA.

Leonardo Spinosa, CUPRA Master, mette in luce l'importanza del modello di punta CUPRA Formentor, il SUV coupé dal DNA distintivo, progettato per soddisfare una clientela esigente alla ricerca di originalità e attenzione ai dettagli.

L'inaugurazione del CUPRA Garage AMICAR non è stata solo un'occasione per esplorare la gamma CUPRA, ma anche per celebrare lo stile e l'innovazione che caratterizzano questo showroom di ultima generazione, condividendo l'entusiasmo con la Tribe.