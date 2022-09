Due giovani imprenditori Pugliesi puntano sui servizi per le imprese e la digitalizzazione per le produzioni industriali

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostenere i giovani imprenditori che, con il loro lavoro e la loro azienda, investono in tecnologia e digitalizzazione all’interno delle produzioni industriali: un grande obiettivo sognato da due pugliesi che credono nell'innovazione e nelle aziende italiane.

Questa la storia di successo di Marco e Luca Lacedra che insieme gestiscono la LARA Industry, azienda con sede a Modugno specializzata nella consulenza, ingegnerizzazione dei processi produttivi, commercializzazione di macchine utensili e commercializzazione dei prodotti utilizzati nei settori della grande industria.

Nella nuova sede della LARA Industry, recentemente inaugurata durante una cerimonia a cui hanno portato la loro testimonianza tanti imprenditori pugliesi e non, si lavora nel segno dell'innovazione in un settore che continua a crescere nel segno dell'Industria 4.0. "Grazie alle moderne tecnologie 4.0, esiste la possibilità di simulare la fattibilità di nuovi processi produttivi: alta configurabilità, interconnessione e integrabilità - aggiunge Luca Lacedra, socio di LARA Industry - È fondamentale abbracciare il processo tecnologico e digitale proponendo prodotti sempre più tecnologici e autonomi e fornendo il giusto personale accuratamente formato per affrontare questo cambiamento. Nel nostro contesto grazie ai nostri partners stiamo puntando su prodotti e tendenze sempre più sofisticate e tecnologiche che possano agevolare, snellire e aiutare i reparti produttivi".

E mentre nel settore permane un clima d'incertezza dovuto all’evoluzione della pandemia, del mercato, alla dinamica dei prezzi delle materie prime e alla loro disponibilità sul mercato, nell'azienda si punta con forza sul capitale umano. "Ci piacerebbe implementare presso il nostro stabilimento una nuovo centro di formazione - spiegano Marco e Luca Lacedra - dove appunto possiamo formare i nuovi operatori che lavoreranno sui nuovi impianti industriali da noi commercializzati. Il supporto delle istituzioni e dei nostri partner formativi potrà essere di fondamentale importante per portare a termine la nostra idea".