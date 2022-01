Molfetta, ecco l'annuncio dell'ingaggio di Cardamone

Nuovo innesto per il Molfetta che si è aggiudicato le prestazioni di Valerio Cardamone, classe 1999. Il terzino sinistro, all'occorrenza esterno di centrocampo, è approdato in biancorosso dopo aver maturato esperienze in Serie C col Bisceglie (16 presenze nella stagione 2019/2020) e col Foggia lo scorso anno (4 gettoni). Per il tecnico Renato Bartoli, dunque, una nuova opzione per il suo 3-5-2, come già visto per uno spezzone di gara contro il Nardò.

Di seguito il comunicato del Molfetta pubblicato sulla propria pagina Facebook:

L'avete visto esordire ieri, solo qualche ora dopo il suo approdo in biancorosso. Valerio Cardamone, esterno sinistro di difesa e centrocampo classe '99, è pronto a sorprendere. Grandi qualità di corsa, spiccata personalità, è cresciuto nel vivaio del Torino e vanta 17 presenza in C tra Foggia e Bisceglie, oltre che esperienze in D a Francavilla in Sinni e Legnano. Benvenuto Valerio! E se il buongiorno si vede dal mattino... ci sarà da divertirsi!