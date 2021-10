L'auto dei sicari insegue le vittime in moto: omicidio Rafaschieri, gli attimi dell'agguato ripresi dalle telecamere

Dalle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza, gli investigatori hanno ricostruito i primi momenti della sparatoria in cui, il 24 settembre 2018, rimase ucciso il 24enne Walter Rafaschieri, mentre il fratello 34enne Alessandro fu gravemente ferito. Per quel fatto di sangue, maturato nella faida tra clan Strisciuglio e Parisi-Palermiti per il controllo di spaccio e traffico di droga, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato oggi nove persone