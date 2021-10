Omicidio Rafaschieri a Carbonara, nove arresti nel clan Parisi-Palermiti

Operazione della polizia di Stato in corso dalle prime ore del mattino a Bari. Gli agenti, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di nove indagati, capi e affiliati al clan Parisi-Palermiti: sono ritenuti responsabili, a vario titolo dell'omicidio, aggravato dal metodo mafioso, del 24enne Michele Walter Rafaschieri e del tentato omicidio del fratello Francesco Alessandro di 34 anni.

I fatti risalgono al 24 settembre 2018 a Carbonara: i due fratelli, figli del boss di Madonnella Vincenzo Rafaschieri, soprannominato 'Bibi', ucciso in una una sparatoria nel 1994, furono raggiunti da una raffica di colpi d'arma da fuoco mentre si trovavano a bordo di una moto.

UIteriori dettagli sull'operazione saranno resi noti in mattinata in corso di una conferenza stampa in Procura a Bari.

*Seguono aggiornamenti