Ad Hoboken, nel New Jersey, arriva l'omaggio del comitato feste patronali di Molfetta

Un rapporto speciale che lega da sempre Molfetta e Hoboken negli States. Ci sono radici ben radicate nella fede e nella cultura della comunità molfettese emigrata più di un secolo fà. In USA, nel New Jersey, si svolge il più grande evento italiano, organizzato da quasi 100 anni, si chiama Hoboken Italian Festival the feast of Madonna dei Martiri, ideato e voluto dalla grande comunità di pugliesi emigrati da Molfetta nel nord America. Nel mese di Giugno 2023 presso la sede della Society Madonna dei Martiri ad Hoboken, è stato organizzato un meeting per la grande organizzazione della festa dedicata alla protettrice degli emigrati. Nell'ordine del giorno vi era anche la consegna di un grande drappo con l'immagine della Madonna dei Martiri arrivato da Molfetta, un omaggio per accorciare le distanze, pensato dal Comitato Feste Patronali Molfettese dal Presidente Vincenzo Germinario e dal suo vice Francesco Sancilio. Tramite Roberto Pansini, definito "uomo ponte", diversi i riconoscimenti che gli sono stati dati, tra cui la nomina di International Ambassador per la SMDM di Hoboken, sempre vicino alle comunità di molfettesi emigrati, in particolare nel nord America, vi è stata la consegna nelle mani dei Presidenti Paolo de Sario e Leonardo de Pinto, che ringraziano di cuore per questo splendido dono arrivato dalla loro città di origine da Molfetta, dal Comitato Feste Patronali, non era mai successo prima. Numerosa la presenza e la partecipazione dei soci presso la sede in Adam St ad Hoboken, in rappresentanza del Municipio di Weehawken vi era Frank Tattoli, resosi disponibile per l'occasione. Diverse le iniziative in programma da condividere e promuovere tra Molfetta e Hoboken, noi dell'Associazione Oll Muvi, affermati nel mondo come I Love Molfetta, sono in fermento i preparativi per la grande festa di settembre ad Hoboken. Siamo certi che senza l’apporto degli italiani e degli altri lavoratori emigrati nel Nord America sarebbe una nazione ben diversa. Ciò deve rendere orgoglioso un intero popolo che, attraverso le difficoltà, è riuscito ad emergere ed a mettere le basi per un nuovo mondo. Un mondo che, oggigiorno, continua ad "essere la terra dei sogni" e delle speranze di migliaia di giovani italiani. “La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita, annunciatrice dei tempi antichi”, Cicerone De oratore #hobokenitalianfestival #societymdonnadeimartiri #emigratimolfettesi #hoboken #newjersey #america #associazioneollmuvi #ilovemolfetta #tradizionimolfettesi #pugliesinelmondo #USA #brilliantpuglia #dresscodepuglia #robertopansini #ILM