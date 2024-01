Torna il maltempo sulla Puglia: pioggia e vento su Bari, rischio neve sulla Murgia

Arriva il maltempo in Puglia, scatta l'allerta meteo della Protezione Civile anche nel Barese. Dalle 6 di domani mattina, 20 gennaio, e per le successive 18 ore, è prevista l'allerta 'gialla' sulla Puglia Centrale Adriatica per vento e rischio idrogeologico.

Sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sulla Puglia Centro-Settentrionale. Da questa notte, 19 gennaio, potrebbero verificarsi anche nevicate verso i 400-600 metri sopra il livello del mare.

I venti saranno forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca fino alla Puglia Meridionale. Si registreranno forti mareggiate lungo le coste.