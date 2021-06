Afa e temperature fino a 38 gradi, anche il Barese nella morsa del caldo africano: nel weekend "possibile ridimensionamento termico"

Il caldo africano non molla: afa e temperature bollenti ci accompagneranno Bari e la Puglia ancora per qualche giorno. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque? A spiegarlo sono gli esperti di 3bmeteo.com.

"Con l'inizio dell'estate la Puglia è interessata da un'intensa ondata di calore che dovrebbe dominare a fasi alterne fino alla fine del mese - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera - L'anticiclone africano, alimentato da aria molto calda, raggiunge le nostre regioni meridionali portando un sensibile rialzo termico. Il tempo si presenterà stabile e soleggiato sulla Puglia seppur con un cielo offuscato da nubi alte e stratiformi e da sabbia in sospensione dal deserto. Le temperature sulla Puglia saranno ben al di sopra delle medie del periodo anche di 10°C se non oltre; potranno verificarsi valori di temperatura anche superiori ai 40°C nelle aree interne, specie del foggiano. Sulle coste le temperature saranno meno elevate ma qui sarà l'umidità ad aumentare la sensazione di afa con disagio fisico specialmente durante le ore notturne".

Per quanto riguarda in particolare la città di Bari, si prevede "clima molto caldo per tutta la settimana per via dell'anticiclone africano che apporta una intensa ondata di calore. Su Bari c'è da attendersi una settimana stabile e soleggiata, salvo per qualche stratificazione di passaggio, con temperature massime comprese tra 36-38°C, minime tra 26 e 27°C. Il clima sarà afoso con sensazione di disagio fisico. Un ridimensionamento termico a partire dal weekend".