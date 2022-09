'Caro bollette' anche per palasport e piscine, Petruzzelli: "Servono misure del Governo per bloccare i rincari"

"Siamo molto preoccupati per le conseguenze del caro bollette di luce e gas che incidono in modo considerevole sulla gestione degli impianti sportivi e delle piscine che per loro natura assorbono molta energia, questa situazione rende impossibile il presente e il futuro di chi offre servizi a milioni di nostri concittadini". Con queste parole, raccolte dall'agenzia 'Dire', l'assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, insieme ai suoi colleghi di Firenze, Roma, Milano, Torino, Bologna, lancia un appello al Governo per evitare l'aumento dei costi energetici penalizzi la gestione e la manutenzione delle strutture sportive.

"Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per non chiudere gli impianti - precisano i 6 assessori - stando al fianco dei gestori per garantire un servizio che riteniamo essenziale per le nostre comunità. Le misure per contrastare i rincari delle bollette però sono temi che devono essere affrontati a livello centrale. Bene gli aiuti a imprese e famiglie, ma il governo non dimentichi le società sportive e in particolare quelle che hanno in concessione impianti molto energivori come le piscine, così come i palazzetti e quelli per lo sport di base".

Gli assessori allo Sport delle sei amministrazioni comunali attendono, quindi, un riscontro dall'Esecutivo: "Le difficoltà che abbiamo di fronte sono grandi e solo con un intervento del Governo, riusciremo a superare questo momento di crisi".