I rinnovi della Carta d'Idendità a Bari, Fdi al Comune: "Tempi troppo lunghi". La replica: "Attese nella media"

Fino a "due mesi e mezzo, tre mesi" per prenotare il rinnovo della Carta d'Identità negli uffici comunali a Bari, un tempo "decisamente fuori dalla norma e non accettabile": è quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Antonio Ciaula, che chiede all'amministrazione cittadina di intervenire per "limitare le attese e i disagi dei cittadini".

L'osservazione dell'esponente di centrodestra è arrivata durante il Question Time di lunedì scorso in aula Dalfino, con un'interrogazione al vicesindaco Eugenio Di Sciascio. Secondo Ciaula, diverse prenotazioni rimandano anche a metà maggio "salvo alcuni slot che momentaneamente si liberano - dice - ma che vengono riempiti in pochissimi minuti".

Il vicesindaco ha quindi risposto al consigliere, provando in tempo reale la prenotazione: "Qui - ha detto - c'è una data libera già il 2 marzo. In ogni caso, l'attesa media, in questo momento, è sotto i 45 giorni e le urgenze vengono garantite. La prenotazione è un servizio importante per il cittadino che così può recarsi negli uffici e sa che in quel determinato lasso di tempo otterrà il documento. Di fatto il numero di persone che rinuncia all'appuntamento è molto ridotto".

Di Sciascio ha poi rimarcato che "contiamo di ripetere gli open-day nei quali si potrà andare senza prenotazione, magari organizzandone uno al mese" in modo da smaltire le liste d'attesa. "Teniamo però conto che non è semplice proprio perchè bisogna basarsi sulle disponibilità del personale. Il sistema attuale, in ogni caso, funziona" ha concluso il vicesindaco.