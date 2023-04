Trent'anni senza Don Tonino Bello, Molfetta celebra il ricordo del vescovo

"Don Tonino temeva che le nostre comunità diventassero delle comfort zone non perché il pericolo era il suo mestiere ma perché il mondo non è una comfort zone. Non se ne stava tranquillo, se le andava a cercare e in questo coinvolgeva tutti". Sono queste le parole de presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, raccolta dall'Ansa ieri a Molfetta, durante la commemorazione del vescovo pugliese, morto 30 anni fa nella sua cittadina natale. Zuppi ha presieduto la messa per il 30esimo anniversario della scomparsa del prete molfettese.

"Don Tonino è l'esempio ancora attuale di che significa essere padre e di che significa vivere il servizio rivolto a una diocesi con passione concreta, attuale e universale - ha sottolineato il cardinale Zuppi - La sua vita è stata la sua più grande omelia e ha anticipato la 'Fratelli tutti' di Papa Francesco. Oggi il suo sforzo sarebbe quello del dialogo e della pace da cercare a tutti i costi. E si sarebbe di sicuro inventato qualcosa".